Вашингтон, 17 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Принятый законопроект об увеличении бюджета на военную помощь киевскому режиму противоречит реальным интересам американского государства. Об этом в интервью журналу The American Conservative заявил представитель Республиканской партии член палаты представителей от Техаса Чип Рой 17 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Законопроект на 860 миллиардов долларов о разрешении на национальную оборону, составленный «за закрытыми дверями», опущенный менее чем за 48 часов до прочтения в палату представителей и принятый путем приостановки обычных правил нижней палаты Конгресса США, оскорбляет наших военных и противоречит интересам американского народа», — считает Чип Рой.

Отмечается, что инициатива по содействию безопасности Украины дает минобороны США больше возможностей для составления контрактов на поставку вооружения и военной техники киевскому режиму.

Как передает ИА REGNUM, ранее директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс обвинил Россию в отсутствии желания сесть за стол переговоров.