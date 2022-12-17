Москва, 17 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Элитный батальон вооружённых формирований преступного режима Киева OPFOR, который был создан американскими инструкторами в 2017 году, несёт потери под Артёмовском, где он пытается сдержать наступление российских военных. Об этом 17 декабря сообщил военкор Александр Симонов в своём телеграм-канале «Брюссельский связной».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Как отметил военкор, командование боевиков ВСУ задействовало под Артёмовском 214-й отдельный специальный батальон OPFOR, созданный инструкторами из США в 2017 году, которые набирали в его состав наиболее подготовленных киевских военных.

Также Симонов уточнил, что всё это время названное подразделение выполняло задачи по максимально качественной имитации действий противника в ходе военных учений для подготовки боевиков ВСУ к войне с сильным оппонентом.

При этом он указал, что, по данным киевских источников, за время этих учений элитный батальон не смогло победить ни одно подразделение киевских нацистов.

«Под Бахмутом (так в Киеве называют Артёмовск — Прим. ред.) дела у элитного подразделения обстоят не очень. Оно не только несёт потери, но и пополняет наш обменный фонд. Оттуда уже есть несколько пленных, взятых «вагнерами» в районе Клещеевки», — написал в своём сообщении военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что очередной американский демарш на тему полуострова является объявлением войны.