Донецк, 17 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева в ночь на 17 декабря обстреляли Будённовский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 17 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Отмечается, что обстрел Будённовского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 02:26 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка, а также Зайцево и Майорск.