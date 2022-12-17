Вашингтон, 17 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Военный потенциал для «возвращения Крыма» якобы имеется у боевиков киевского террористического режима. Об этом 16 декабря заявили в комментарии NBC News два американских чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В то же время отмечается, что такие мысли нравятся в Вашингтоне не всем из-за большого количества рисков, и добавляется, что ряд представителей действующей администрации США высказывает беспокойство по поводу того, что широкомасштабное наступление ВСУ и угроза потери Крыма якобы могуат спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

При этом 16 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон признаёт право киевского режима планировать и проводить военные операции на территории Крым, так как считает полуостров «украинской территорией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс заявил, он не видит готовности России к проведению мирных переговоров по Украине.