Симферополь, 17 декабря, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Очередной американский демарш на тему Крыма объявлением войны назвал постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов. Так он прокомментировал заявление по Крыму представителя совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — заявил Мурадов в интервью РИА Новости.

Представитель Крыма добавил, что придётся снова напомнить США о ядерном оружии России и о совете Отто фон Бисмарка не трогать русских. Что касается крымчан, то для них посягательство на Крым «равносильно призыву бомбить Вашингтон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 декабря, Кирби заявил, что Вашингтон признаёт Крым «территорией Украины» и выступает за право Киева проводить там военные операции.