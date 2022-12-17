Вена, 17 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Из-за нынешнего состояния украинско-российских отношений прямые переговоры Москвы, Киева и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по защитной зоне на Запорожской АЭС являются невозможными. Об этом 17 декабря заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трёхстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно», — приводит его слова ТАСС.

Также Ульянов уточнил, что из-за этого генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси приходится заниматься так называемой челночной дипломатией и общаться поочередно то с Москвой, то с Киевом.

При этом постпред РФ в Вене указал, что возможность договориться по защитной зоне на ЗАЭС ещё имеется, однако на данный момент преждевременно говорить о приближении такого соглашения.

Кроме того, он отметил, что Киев не высказывался против идеи главы МАГАТЭ о зоне безопасности на ЗАЭС и продолжает контактировать с руководством агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что Россия продолжает взаимодействовать с МАГАТЭ для недопущения обстрелов силами ВСУ Запорожской АЭС.