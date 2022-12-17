Манила, 17 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Хосе Сисон, основатель Коммунистической партии Филиппин, скончался на 84-м году жизни, передаёт 17 декабря ABS — CBN.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

О смерти политического деятеля рассказал глава информационной службы Компартии Марко Вальбуэна, уточнив, что Сисон скончался накануне, 16 декабря. Две недели он провёл в больнице, а ночью его не стало. Как сказал Вальбуэна, «величайший филиппинец прошлого века мирно оставил нас».

По словам представителя Компартии, соратники Сисона будут и дальше прилагать свои «силы и решимость для продвижения революции вперёд».

Напомним, в 1966 году Сисон, вернувшись из поездки в Китай, начал создавать Коммунистическую партию Филиппин маоистского толка. Она начала свою работу в 1968 году, а 1969 году он создал вооружённое крыло маоистской партии — Новую народную армию Филиппин.

Затем Сисон эмигрировал в Нидерланды, откуда почти полвека руководил деятельностью партии и армии под псевдонимами Армандо Ливанаг и Амадо Герреро.