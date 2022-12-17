Мариуполь, ДНР, 17 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Попытка массового побега женщин-заключённых из брошенного режимом Киева исправительного учреждения в Мариуполе была предотвращена в марте российским спецназом. Об этом 17 декабря рассказал старший инспектор приазовской колонии номер 107, ранее служивший в системе исправительных учреждений киевского режима, а теперь перешедший на работу во ФСИН России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осуждённые собрались уходить в побег, группа осуждённых, человек 8–12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — приводит его слова РИА Новости.

При этом инспектор уточнил, что начал работать в указанной колонии в марте 2022 года, и добавил, что на момент его прихода в исправительное учреждение там содержалось 80 осуждённых женщин, из числа которых большая часть вела себя нормально, понимая ситуацию.

Также он рассказал, что в ходе военных действий в Мариуполе 29 заключённых сбежали из колонии и не всех из них удалось потом поймать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Николаевской и Одесской областях Украины был объявлен режим воздушной тревоги.