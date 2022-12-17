Донецк, 17 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка, а также Зайцево и Майорск. Об этом 17 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 125 мм из танка.

Также указывается, что в 07:40 боевики ВСУ выпустили десять снарядов калибра 152 мм по Майорску, в 08:00 — десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка и в 08:09 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Ленинскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, получили Вооружённые силы (ВС) России.