Москва, 17 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, получили Вооружённые силы (ВС) России. Об этом 17 декабря рассказал информированный источник.

nii-vektor.ru 1Б75 «Пенициллин»

«Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник рассказал, что новейший российский комплекс разведки может эффективно засекать позиции артиллерии киевских боевиков и передавать полученные координаты для оперативного уничтожения огневых точек ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что разработка нового ракетного комплекса РВСН начнётся в 2023 году.