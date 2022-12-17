ВС РФ получили партию комплексов разведки «Пенициллин» для применения в СВО
ВС РФ получили партию комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» для использования в зоне СВО
Москва, 17 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, получили Вооружённые силы (ВС) России. Об этом 17 декабря рассказал информированный источник.
«Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы», — приводит его слова РИА Новости.
Также источник рассказал, что новейший российский комплекс разведки может эффективно засекать позиции артиллерии киевских боевиков и передавать полученные координаты для оперативного уничтожения огневых точек ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что разработка нового ракетного комплекса РВСН начнётся в 2023 году.