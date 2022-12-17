Амстердам, 17 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа, похищенную в 1978 году, нашёл коллекционер Клифф Шорер по фото рисунка на декоративной подушке. Об этом 16 декабря сообщает Boston Magazine.

Хендрик Аверкамп. Зимний пейзаж с конькобежцами. 1609

Полотно «Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами» было похищено почти 45 лет назад у экс-попечителя Вустерского музея искусств Роберта Стоддарта. Всего из дома Стоддарта грабители вынесли 12 картин, их стоимость оценивается почти в десять миллионов долларов.

Шорер, который известен как охотник за пропавшими произведениями искусства, просматривал в интернете картинки, напоминавшие похищенное полотно. Коллекционер наткнулся на фото декоративной подушки с изображением пропавшей работы Аверкампа. Эксперт установил по качеству снимка, когда он был сделан, и вычислил по метаданным, что картина принадлежит художественной библиотеке.

С помощью связей в мире искусства Шорер узнал, что картина была приобретена в 1995 году на художественной ярмарке в Европе. При этом автором картины был указан племянник Аверкампа. Коллекционер вышел на дилера, а затем и на владельцев картины, которых не оказалось в живых. Тогда Шорер вышел на наследников и обратился к ним от имени музея, предложив вернуть шедевры мирным путём. Ответ пока получен не был.