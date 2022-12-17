Брюссель, 17 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Расширение Евросоюзом своих нелегитимных антироссийских санкций приводит к тому, что количество готовых прислушиваться к мнению России стран мира только увеличивается. Об этом говорится в обнародованном 16 декабря комментарии постпредства РФ при ЕС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Как отметили в российском постпредстве, машина санкций Брюсселя не думает сбавлять обороты и односторонние санкционные меры против третьих стран и их граждан давно стали излюбленным инструментом внешней политики Евросоюза.

«Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новые санкции ЕС в отношении РФ идет вразрез с системой международных финансовых и торговых отношений, а также противоречат основополагающим принципам Всемирной торговой организации.

«Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно. Сегодня же он сам активно их использует», — уточняется в комментарии.

При этом отмечается, что ЕС уже создал механизм наказания собственных граждан и граждан других стран за обход санкций сообщества против России, предложив «законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление».

«Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации. Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Европейский союз ввёл санкции против Вооружённых сил России, а также в отношении их видов и Главного управления Генштаба ВС РФ.