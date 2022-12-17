Симферополь, 17 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Политическим камикадзе назвал Владимира Зеленского председатель госсовета Крыма Владимир Константинов. Мир на Украине Зеленскому не нужен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Назвав Зеленского «заложником войны» и «политическим камикадзе», крымский политик пояснил, что для главы киевского режима прекращение войны, как и любая форма мира, «равнозначны или физической, или политической смерти».

«Тогда ему придётся за всё отвечать — за нарушение Минских соглашений, за развал страны, её экономический крах и огромные фронтовые потери», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости.

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Напомним, Зеленский предлагал западным хозяевам «формулу мира», одним из пунктов которой являются усиленные поставки бандеровской армии оружия НАТО.