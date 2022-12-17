Москва, 17 декабря, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В ходе совещания в штабе участвующих в специальной военной операции (СВО) на территории Украины родов войск президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям. Видеозапись участия главы Российского государства в совещании 17 декабря распространила пресс-служба Кремля.

kremlin.ru В ходе посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — заявил российский лидер.

При этом на запечатлённых кадрах видно, что президент РФ прибыл на командный пункт Объединенной группировки войск в штатской одежде, в мероприятии также участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Кроме того, в числе докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба участвующих в СВО родов войск.