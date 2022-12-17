Вашингтон, 17 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Комиссия палаты представителей, расследующая захват Капитолия 6 января 2021 года, рассматривает возможность рекомендовать министерству юстиции США возбудить беспрецедентное уголовное обвинение по подозрению в мятеже в отношении бывшего президента Дональда Трампа, сообщает 16 декабря Associated Press.

Gage Skidmore Трамп

Помимо мятежа, направленного на свержение правительства, комиссия также рассматривает возможность рекомендовать прокурорам предъявить обвинения Трампу в препятствовании официальному разбирательству и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Обсуждение в комиссии продолжалось до позднего вечера 16 декабря, но не было официально оформлено никаких решений о том, какие конкретные обвинения конгрессмены передадут министерству юстиции.

Напомним, что 6 января 2021 года протестующие сторонники Трампа, считающие, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы, ворвались в здание Конгресса США на Капитолийском холме и находились там в течение нескольких часов.