Калининград, 17 декабря, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Медведь Фима, проживающий в зоопарке города Калининграда, впал в спячку впервые за несколько лет. Об этом событии сообщается 17 декабря на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Scott Calleja Медведь

Отмечается, что медведь заснул «крепким медвежьим сном» из-за сильных морозов. Любимец публики Фима до этого события несколько зимних периодов бодрствовал.

Посетителей предупредили об отмене показательных кормлений медведя, которые были запланированы на ближайшие выходные дни. Работники зоопарка пояснили, что им «жалко будить медведя».

Резкое похолодание, поспособствовавшее впадению медведя в спячку, наблюдается в Калининграде с начала прошедшей недели. 12 и 13 декабря на город и регион обрушился мощнейший снегопад. А 15 декабря температура воздуха в городе понизилась до — 15,5 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о медведе-шатуне, укравшем большое количество наггетсов во Флориде.