Киев, 17 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Николаевской и Одесской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 17 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 07:26 мск, в Одесской — в 07:27 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин, проводя совещание в штабе родов войск, участвующих в боевых действиях на Украине, заслушал идеи командующих по дальнейшим действиям в рамках специальной военной операции (СВО).