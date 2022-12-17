Вашингтон, 17 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Офис торгового представителя США 16 декабря продлил еще на 9 месяцев действие тарифных исключений по импорту из Китая 352 категорий товаров, сообщается на сайте американского агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Срок действия исключений истекает в конце декабря 2022 года. Они включают такие товары, как насосы, электродвигатели, пылесосы, велосипеды, некоторые автомобильные запчасти, а также химикаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Федеральная комиссия по связи США запретила импорт телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения производства ряда компаний из Китая.