Вашингтон, 17 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала рекордное количество огнестрельного оружия, обнаруженного на контрольно-пропускных пунктах аэропортов по всей стране в 2022 году, сообщает 16 декабря телеканал Fox News.

Флаг TSA

В пресс-релизе TSA говорится, что по состоянию на 16 декабря агентство предотвратило пронос 6301 единицы огнестрельного оружия через контрольно-пропускные пункты, причём более 88% из них были заряжены.

По данным TSA, в 2021 году на контрольно-пропускных пунктах было обнаружено 5972 единицы огнестрельного оружия, и к концу 2022 года она рассчитывает предотвратить пронос около 6600 единиц огнестрельного оружия в ручной клади через контрольно-пропускные пункты. Для сравнения: в 2019 году количество изъятого огнестрельного оружия составило 4432 единицы.

TSA намерено увеличить максимальный административный штраф за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием до $14 950 долларов.