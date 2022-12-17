Луганск, 17 декабря, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Обстрел города Счастье в Луганской Народной Республике произвели киевские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 17 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

monop Город Счастье, ЛНР

Обстрел города Счастье, расположенного в 20 км от Луганска, был зафиксирован со стороны киевских боевиков в 04:00 мск. По городу ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 пострадавших в результате обстрела Лантратовки в ЛНР киевскими боевиками.