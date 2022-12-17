Кито, 17 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Эквадор полностью обеспечил свой бюджет на 2023 год и не хочет подписывать новое кредитное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), заявил эквадорский министр экономики Пабло Аросемена 16 декабря на пресс-конференции.

Skratos1983 Эквадор

При этом чиновник отметил, что страна хочет сохранять сотрудничество с указанной финансовой организацией. Средства бюджета пополнятся за счет других международных кредиторов, а также за счет распространения внутренних долговых обязательств.

Вместе с тем в первом квартале 2023 года правительство Эквадора будет решать, нужен ли республике новый кредит от МВФ. Ранее фонд выдал стране заём в размере $6,5 млрд, для погашения которого необходимо выплатить учреждению $700 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря эквадорский президент Гильермо Лассо объявил, что Эквадор и Китай завершили переговоры по двухстороннему соглашению о свободной торговле. Он добавил, что страны находятся на финальной стадии заключения сделки.