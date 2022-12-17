Чикаго, США, 17 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. До двух человек возросло число погибших в результате стрельбы возле здания старшей школы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 16 декабря сообщает телеканал ABC.

Стрельба

По данным телеканала, полученным от представителя местной полиции Дэвида Брауна, в результате стрельбы, которую начал неизвестный злоумышленник, погибли два человека, ещё двое получили ранения.

Браун уточнил, что стрельба произошла днём, около 14:00 по местному времени (23:00 мск). Пострадали четыре человека, все они были госпитализированы, но двое пострадавших скончались. Информацию о возрасте погибших представитель полиции не сообщил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чикаго, по данным местного отделения CBS News, погиб 16-летний подросток, а трое его ровесников были госпитализированы. Стрелявший злоумышленник разыскивается.