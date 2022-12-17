Сеул, 17 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Первый южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri через 135 дней после запуска начал выходить на орбиту Луны, сообщает 16 декабря информационное агентство Рёнхап.

Gregory H. Revera Луна

Для выхода к 29 декабря на окололунную орбиту космический аппарат должен осуществить серию из пяти манёвров. Аппарат успешно осуществил первый манёвр, во время которого за счёт 13-минутной работы двигателей Danuri снизил скорость с 8000 до 7500 километров в час.

Следующий манёвр запланирован на 20 декабря.

Разработанный Корейским институтом аэрокосмических исследований Danuri, также известный как Korea Pathfinder Lunar Orbiter, был запущен 5 августа с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с американского космодрома на мысе Канаверал.