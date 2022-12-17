Москва, 17 декабря, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, проводя совещание в штабе родов войск, участвующих в боевых действиях на Украине, заслушал идеи командующих по дальнейшим действиям в рамках специальной военной операции (СВО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении», — сказал российский лидер. Соответствующую видеозапись распространила 17 декабря пресс-служба Кремля.

Глава государства уточнил, что речь идет о шагах в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Владимир Путин допустил, что спецоперация на Украине «может стать длительным процессом». 17 декабря президент России проверил работу объединенного штаба родов войск, которые задействованы в СВО.