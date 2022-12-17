Техас, США, 17 декабря, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи на территории американского штата Техас. Об этом 16 декабря сообщила Геологическая служба США.

Штат Техас (сс) TUBS

Подземные толчки были зафиксированы в 23:35 по всемирному координированному времени (02:35 мск 17 декабря). Эпицентр землетрясения располагался в 22 км на северо-запад от города Мидленд, где проживают около 133 тыс. человек. Второй крупный город — Одесса, в котором проживает около 119 тыс. человек, находился в 44 км на северо-запад от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,2 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры на настоящий момент не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,3 на юго-востоке Афганистана.