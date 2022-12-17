Вашингтон, 17 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Новую версию гибели своего старшего сына Робинетта (Бо) рассказал президент США Джозеф Байден. Слова политика процитировала 16 декабря газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе своего выступления перед военнослужащими в американском штате Делавэр президент США рассказал о законопроекте, предусматривающем льготы для ветеранов, пострадавших от «огненных ям». Это ямы, которые предназначены для сжигания отходов на американских военных базах в Ираке и Афганистане.

Байден уточнил, что законопроект об «огненных ямах» ещё не принят, но он дал понять конгрессменам, что «начнёт священную войну», если они не поддержат инициативу.

Американский лидер отметил, что из-за «огненных ям» у многих военнослужащих США начались головные боли и развилась онкология. По словам Байдена, его старший сын Бо якобы тоже пострадал от «огненных ям».

«Я помню, как звонил Бо и говорил, что потерял сознание во время пробежки», — рассказал президент США, пояснив, что это личная информация.

Стоит отметить, что старший сын Байдена служил в Ираке в 2008–2009 годах, он скончался в 2015 году от онкологии, но причина появления этого заболевания у Бо не называлась.