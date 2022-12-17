Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Окружная прокуратура Манхэттена объявила, что следователи США вернут в Ирак семь месопотамских и нововавилонских печатей, сообщает 16 декабря телеканал Fox News.

Hussein A.Al-mukhtar Здание Национального музея Ирака

Печати являются лишь небольшой частью 15 000 экспонатов, изъятых из Национального музея Ирака после вторжения в эту страну в 2003 году.

В марте 2021 года одна из печатей была выставлена ​​на продажу на онлайн-аукционе, в результате чего офис окружного прокурора начал расследование происхождения объекта. Вскоре выяснилось, что у владельца есть ещё шесть печатей, которые были куплены вскоре после разграбления Национального музея Ирака. У печатей не было никаких документов, подтверждающих, что они вышли на арт-рынок до 2003 года.

Было установлено, что предметы были ввезены контрабандой в США, где они были приобретены через различные галереи и онлайн-аукционы частным коллекционером в период с 2004 по 2009 год.

Напомним, что в апреле 2003 года Национальный музей Ирака был разграблен мародёрами, похитившими около 15 000 предметов, имевших огромное культурное и историческое значение.