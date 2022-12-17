Вашингтон, 17 декабря, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok, которой владеет китайская компания «ByteDance», может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 16 декабря в интервью телеканалу CBS.

Solen Feyissa TikTok

По его мнению, это приложение должно вызывать беспокойство у американских властей, поскольку оно способно получать доступ к информации пользователей и контролировать внутренний контент.

Бернс призвал американцев быть очень острожными при использовании этой соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря американские штаты Северная Дакота и Айова запретили государственным структурам «по соображениям безопасности» использовать приложение TikTok.