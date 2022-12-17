Москва, 17 декабря, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Работу объединённого штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, изучил президент России Владимир Путин. Об этом 17 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, президент России провёл в объединённом штабе весь день 16 декабря. Путин внимательно изучил работу штаба, заслушал доклад о ходе специальной военной операции, провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

Отмечается, что Путин заслушал командующих каждого операционного направления в спецоперации.