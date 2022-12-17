Вашингтон, 17 декабря, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Актриса Анджелина Джоли оставляет пост специального посланника ООН по делам беженцев, сообщает 16 декабря телеканал Fox News.

Richard Hebstreit Анджелина Джоли

Согласно заявлению, Джоли оставит свою роль спецпосланника, «чтобы заниматься более широким кругом гуманитарных вопросов и вопросов прав человека».

Джоли также пообещала продолжать делать всё, что в её силах, в ближайшие годы для поддержки беженцев и других перемещенных лиц, но вместо того, чтобы делать это через ООН, она планирует напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями.

Напомним, что сотрудничество Джоли с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев началось ещё в 2001 году, а в 2012-м звезда Голливуда получила должность спецпосланника ООН.