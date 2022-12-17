Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Установление мира на территории Украины, а не поставки вооружений Киеву хотела бы видеть ООН. Такое заявление сделал 16 декабря в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Отвечая на вопрос о том, является ли, по мнению ООН, намерение США поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot эскалацией конфликта, Дюжаррик указал, что не собирается комментировать каждую поставку вооружений в зону конфликта.

«Мы хотели бы видеть не все большую отправку вооружений на театр военных действий, а, скорее, мир», — пояснил Дюжаррик.

Представитель ООН добавил, что в последнее время на Украине наблюдается возрастание интенсивности конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на заседании Совета Безопасности ООН представители стран Запада никак не прокомментировали заявления постпреда России Василия Небензя о последствиях накачивания вооружением Украины.