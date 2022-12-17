Сантьяго, 17 декабря, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Засушливая погода вместе с рекордно высокой температурой воздуха способствуют распространению огня на обширных территориях в Чили, где полыхают 18 природных пожаров, 16 декабря сообщила на своем сайте Национальная лесная корпорация республики (Conaf).

Krewlex Лесной пожар

Пожары уже уничтожили 70 тысяч гектаров леса и окутали дымом чилийскую столицу Сантьяго. В ряде населенных пунктов спасатели были вынуждены эвакуировать местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября недалеко от населённого пункта Форт-Симпсон в Канаде из-за «необычно позднего» лесного пожара сгорела исследовательская станция, которая занималась изучением изменения климата.