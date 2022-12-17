Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Фрэнку Джеймсу, совершившему в апреле массовый расстрел в метро Нью-Йорка, были предъявлены дополнительные федеральные обвинения в терроризме, сообщает 16 декабря телеканал Fox News.

Tdorante10 Вагон нью-йоркского метро

Джеймсу ранее уже было предъявлено обвинение в совершении теракта в общественном транспорте, а также в применении в преступных целях огнестрельного оружия. Затем прокуратура добавила к нему еще девять пунктов обвинения в терактах. Таким образом, общее количество обвинений достигло 11 и 62-летний преступник может быть приговорён к 11 пожизненным заключениям.

Напомним, что 12 апреля 2022 года Джеймс применил в вагоне метро две дымовые шашки, а затем открыл стрельбу из пистолета. В результате 29 человек получили ранения.