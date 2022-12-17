Сан-Франциско, США, 17 декабря, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Руководство компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, ищет новые инвестиции в связи с существенным оттоком рекламодателей и приближением сроков выплат по долгам. Об этом 16 декабря сообщил портал Semafor.

Rutwitter.com Twitter

По данным портала, Джаред Бёрчалл — управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска, предложил потенциальным инвесторам купить акции компании. Цена каждой акции составила $54,2 — такую же сумму заплатил Маск.

Кроме того, инвестор производителя электромобилей Tesla Росс Гербер сообщил, что накануне с ним связались представители Twitter и предложили обсудить ещё один этап финансирования. При этом Гербер уже вложил в покупку Twitter Маском около $1 млн.

В свою очередь агентство Reuters уточняет, что в Twitter наблюдается массовый уход рекламодателей в связи с неуверенностью в подходе нового собственника компании к контролю содержания твитов. Эта тенденция крайне негативно сказалась на доходах компании и её способности выплачивать проценты по долгу, сумма которого составляет $13 млрд.