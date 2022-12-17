Берлин, 17 декабря, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Примерно 1,5 тысячи экзотических рыб были собраны пожарной службой в Берлине после разрушения гигантского аквариума, в котором обитали эти животные. Об этом сообщается 17 декабря в микроблоге ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аквариум

Они оказались на дороге у здания, в котором находился резервуар. Отмечается, что этих рыб спасти не удалось.

При этом несколько десятков рыб из аквариума все же могли выжить. Они находились в местах, где ранее был верхний уровень резервуара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее берлинский музей ГДР объявил о приостановке работы из-за соленой воды, которая попала в него из разрушенного аквариума.