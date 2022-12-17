Токио, 17 декабря, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Депутаты префектуры Токио приняли постановление, согласно которому новые дома должны быть оснащены солнечными панелями с целью сдерживания роста выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщает 16 декабря Asahi Evening News.

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Это сделает Токийскую префектуру первым местом в Японии, где солнечные батареи обязательны для строительства новых жилых и офисных зданий. Постановление вступит в силу в апреле 2025 года.

Согласно новым правилам, обязанность по установке солнечных панелей для крупных сооружений, таких как офисные или многоквартирные дома, ложится на всех, кто заказывает их строительство.

Для других небольших построек с общей площадью менее 2000 квадратных метров, таких как отдельно стоящие дома, застройщики или поставщики жилья обязаны устанавливать солнечные панели.

По данным столичного правительства Токио, ежегодно в Токио строится около 50 000 зданий и домов, и около 20 800 из них должны будут иметь солнечные батареи в соответствии с новыми правилами.

Чиновники объяснили, что есть две причины для установления таких правил.

Во-первых, выбросы CO2 от домохозяйств не снижаются.

По данным столичного правительства, выбросы CO2 от транспорта, в том числе от автотранспорта, в столице значительно сократились за последние два десятилетия. Уровень выбросов в 2020 году составил 8,7 млн тонн, что составляет 49% от объема в 2000 году.

Напротив, выбросы CO2 домохозяйствами в Токио резко возросли за то же время. В 2020 году было 17,05 млн тонн выбросов, что составляет 132,9% от уровня 2000 года.

В то время как в Токио всё больше людей используют автомобили с низким уровнем выбросов и электромобили, население столицы за этот период выросло на 17%, что является основным фактором роста выбросов.

Но вторая причина — удручающе медленная скорость внедрения солнечных батарей на крышах, несмотря на огромную концентрацию домов и зданий в Токио.

В столице около 2,67 млн зданий и домов, но только 4%, или около 100 000, имеют солнечные батареи.

Мегасолнечные установки с гигантскими панелями мощностью 1000 киловатт и более также редкость в Токио, где не так много открытых пространств.

По оценкам столичного правительства, новые правила использования солнечной энергии приведут к дополнительному производству электроэнергии на 40 000 кВт в год, то есть на 6%. В настоящее время столица производит 646 000 кВт солнечной энергии в год.

Но некоторые жители выразили обеспокоенность по поводу затрат на установку и управление солнечными панелями, которые оцениваются примерно в 1 млн иен ($7 280) на дом.

Многие дома в Токио имеют крыши, обращенные на север, чтобы они не закрывали солнечные лучи от соседних домов. Но солнечные панели должны быть обращены на юг.

Дома в Токио также, как правило, очень маленькие, то есть в каждом из них есть место только для небольшого количества панелей.

Тем не менее столичное правительство утверждает, что жители всё равно получат выгоду от солнечных батарей, поскольку они смогут экономить электроэнергию или продавать её обратно в сеть.