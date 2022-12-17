Бамако, 17 декабря, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли, ещё четверо получили ранения в результате атаки неизвестных на патруль на севере страны. Об этом 16 декабря сообщается на странице миссии ООН в Twitter.

(сс) Preoce Силы MINUSMA в Мали

Уточняется, что нападение произошло в городе Тимбукту. Погибли двое сотрудников полиции — мужчина и женщина. Четыре человека получили ранения, состояние одного раненого медики назвали серьёзным.

В МИНУСМА решительно осудили произошедшее. Уточняется, что пресс-релиз об обстоятельствах нападения будет опубликован позднее.

Напомним, миссия МИНУСМА была учреждена резолюцией Совбеза ООН, её задача состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти солдат в Мали в ноябре в результате взрыва самодельных взрывных устройств в центре и на юге страны.