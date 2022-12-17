Сеул, 17 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Южная Корея выступила с «решительным протестом» в связи с новой Стратегией национальной безопасности Японии, сообщает 16 декабря информационное агентство Рёнхап.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

Особое возмущение в Сеуле вызвали японские претензии на острова Токто. В министерство иностранных дел и обороны Южной Кореи были срочно вызваны японские представители.

«Наше правительство решительно протестует против включения в Стратегию национальной безопасности Японии неправомерных притязаний на Токто, которые исторически, географически и по международному праву являются нашей неотъемлемой территорией, и призывает Токио к немедленному исключению этого пункта», — заявил глава пресс-службы южнокорейского МИД.

Он добавил, что японское правительство должно чётко осознавать, что предъявление подобных неправомерных претензий не будет способствовать развитию отношений между двумя странами в будущем.

Южнокорейский дипломат пригрозил, что Сеул «сурово» ответит на любые японские провокации в отношении Токто.

Напомним, что расположенные в западной части Японского моря острова Токто, или, как их называют в Японии, Такэсима, являются спорными между странами. Де-факто острова контролирует Южная Корея. На днях в Японии была принята новая Стратегия национальной безопасности, в которой Токто были названы «неотъемлемой частью японской территории».