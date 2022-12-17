Берлин, 17 декабря, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Музей ГДР, расположенный в немецкой столице Берлине, закрылся на неопределенный срок из-за соленой воды, попавшей в него после разрушения гигантского аквариума, который находится в этом же здании. Об этом учреждение сообщило 16 декабря в своем микроблоге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

В заявлении администрации говорится, что объект возобновит работу после устранения ущерба. Из-за инцидента пострадало до 30% выставочной площади музея.

Аквариум AquaDom, который лопнул 16 декабря, вмещал в себя 1 млн литров воды. Общий вес наполненного резервуара составляет 2 тысячи тонн. Его высота достигает 16 метров, а диаметр — 11,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из аквариума Сан-Антонио в американском штате Техас была похищена австралийская бычья акула. Полиция поймала воров и вернула рыбу в пункт содержания.