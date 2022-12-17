Лондон, 17 декабря, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Аудит военной помощи, которую оказывает Киеву Великобритания, распорядился провести премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак. Об этом 16 декабря сообщил телеканал BBC.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

Поясняется, что Сунак намерен по итогам аудита оценить значимость военной помощи Украине и ходу спецоперации. При этом британские чиновники опасаются, что глава британского правительства может занять слишком «осторожную позицию», так как спецоперация вступает в решающую фазу.

Также намерения Сунака провести аудит сравнивают со «сводным отчетом Goldman Sachs», где премьер-министр работал ранее. Отмечается, что Владимир Зеленский знает о спорах вокруг аудита в Великобритании и попросил Сунака сохранять «сильную военную поддержку» Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за резкого сокращения количества расследований возможных нарушений в налоговой сфере казна Великобритании за последние два года недополучила $11 млрд.