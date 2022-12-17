Пекин, 17 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Китайские власти заявили о крайне отрицательном отношении к новой военной доктрине Японии, сообщает 16 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Abdallah Kroosh Китайское ушу

В заявлении посольства Китая в Токио говорится, что действия Японии «серьёзно искажают основные факты» и «провоцируют региональную напряженность и конфронтацию». Оно призвало Японию не зацикливаться на использовании так называемой китайской угрозы для собственной военной экспансии.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь также заявил в пятницу на пресс-конференции в Пекине, что Китай призывает Японию действовать в соответствии с политическим консенсусом о том, что две страны являются партнёрами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга.

«Раздувание «китайской угрозы» с целью найти предлог для наращивания японской военной мощи обречено на провал», — сказал китайский дипломат.

Напомним, что в только что принятой обновлённой Стратегии национальной безопасности Японии Китай назван «главным стратегическим вызовом» для Токио.