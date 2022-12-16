Вашингтон, 17 декабря, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 16 декабря новый кредит для Египта, продлив существующее кредитное соглашение, сообщается на сайте организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Египта

Кредитная линия рассчитана на 46 месяцев, в течение которых Каир получит $3 млрд. Соглашение позволяет немедленно выделить Египту из указанной суммы $347 млн.

Средства будут предоставлены через механизм расширенного финансирования (EFF), в рамках которого египетская сторона должна получить всего около $14 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября МВФ одобрил выделение Коста-Рике кредита в размере $725 млн для борьбы с климатическими изменениями.