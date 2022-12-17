Киев, 17 декабря, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что страна нуждается во многих тысячах промышленных генераторов. Об этом он заявил 16 декабря на заседании кабинета министров, сообщают украинские СМИ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Маломощный генератор

Шмыгаль отметил, что усилиями малых и средних украинских предпринимателей на Украину смогли импортировать около полумиллиона маломощных генераторов. Но этого всё равно недостаточно. Стране требуются около 17 000 крупных и промышленных генераторных установок. Шмыгаль выразил надежду, что часть таких генераторов Киев сможет получить от стран Запада.

Напомним, что из-за регулярно продолжающихся ударов российскими ракетами по украинской инфраструктуре на Украине отмечается сильнейший дефицит электроэнергии.