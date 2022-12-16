Чикаго, США, 17 декабря, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Один подросток 16 лет погиб, ещё трое пострадали в результате стрельбы возле школы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 16 декабря сообщило местное отделение CBS News.

Niels Noordhoek Стрельба

Неизвестный открыл стрельбу днём возле здания старшей школы в Чикаго. Один из подростков погиб на месте происшествия, ещё трое ровесников погибшего получили огнестрельные ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них названо критическим, жизни ещё двоих раненых — юноши и девушки — ничего не угрожает. Стрелявший скрылся с места происшествия, полиция ведёт его розыск.

Возле здания школы работают сотрудники экстренных служб и полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Северная Каролина.