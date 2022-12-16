Вашингтон, 17 декабря, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США с 16 по 23 декабря, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Этот шаг позволяет избежать остановки работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств и предоставляет время Конгрессу Соединенных Штатов на согласование полноценного бюджета на 2023 финансовый год (начинается с ноября).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Джо Байден заявил, что дефицит бюджета США в 2023 финансовом году сократится на $1,4 трлн по сравнению с 2022 годом.

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