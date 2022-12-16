Киев, 17 декабря, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Американские ветераны передали украинским вооружённым формированиям значительное количество различной техники, сообщает 16 декабря пресс-служба главы киевского режима.

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По поручению президента Владимира Зеленского руководитель президентского офиса Андрей Ермак провел встречу с группой американских ветеранов — активистов и благотворителей, передавших ВСУ технику и «другую важную гуманитарную помощь».

В частности, украинские воинские части и подразделения получили от них автомобили, генераторы, бензопилы, сварочные аппараты, спальные мешки, дровяные печи, планшеты, аккумуляторы, инверторы, фонари и индивидуальные аптечки.

Ермак отметил, что «для победы» ВСУ необходимо больше оружия и техники. А особенно украинские военные нуждаются именно в автомобильной технике.

Глава президентского офиса подчеркнул, что Украина очень благодарна как властям Соединенных Штатов, так и всему американскому народу за «историческую поддержку во время тяжелых испытаний».

Напомним, что, по официальным данным, США и другие страны предоставили киевскому режиму военную помощь на общую сумму в $40 млрд.