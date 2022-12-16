Киев, 17 декабря, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Призывы к переговорам с Москвой постоянно слышит Владимир Зеленский, но не видит в них смысла. Такое заявление политик сделал 16 декабря в интервью французскому телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский подтвердил, что слышит призывы сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но предмета для разговора не видит. По мнению Зеленского, российскому лидеру нужен мир, который будет соответствовать его видению вещей, которое совершенно отлично от видения главаря киевского режима.

Также Зеленский отметил, что считает бесполезным возможный диалог президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером и с большой долей скепсиса отнёсся к инициативе французского президента быть посредником в диалоге между Москвой и Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский назвал отведение российских войск к границам 1991 года единственным условием для завершения конфликта на Украине.