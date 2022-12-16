Ватикан, 17 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Три скульптуры Парфенона возрастом 2500 лет, которые хранятся в Ватикане, будут переданы Греции, говорится в заявлении Святого престола, опубликованном 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Такое распоряжение отдал папа Римский Франциск. Указанные скульптуры находились в коллекциях музеев Ватикана более 100 лет. Предметы древности должны быть переданы Афинам через епископа Элладской православной церкви Иеронима II.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в ватиканском музее Кьярамонти один из посетителей объекта опрокинул две древнеримские скульптуры, которые повредились при падении.