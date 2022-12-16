Киев, 17 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря на своём официальном сайте вынужден был признать значительный ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, объекты энергетики и теплоснабжения подверглись сегодня мощным ударам. В результате произошли аварийные отключения по всей стране — в большинстве городов и регионов. В Киеве и 14 областях также, как следствие отключения энергии, остановилось водоснабжение.

Зеленский обратился к властям на местах с призывом «быть активнее в создании дополнительного запаса энергопрочности» и посетовал на то, что восстановление генерации и подачи электричества требует времени.

Зеленский призвал жителей Украины проявить терпение и иметь веру в себя, так как у России, по его словам, «ещё хватит ракет для нескольких массированных ударов».

Напомним, что 16 декабря в Минобороны РФ не подтвердили информацию о нанесении ударов по объектам украинской энергетики.