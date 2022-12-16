Ульяновск, 17 декабря, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и маршрутного такси в Ульяновске 16 декабря, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ДТП столкнулись КамАЗ и микроавтобус «Газель», в которой находились пассажиры. Авария произошла на Московском шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря во Владимирской области рейсовый автобус попал в ДТП, из-за чего пострадали 25 человек.